Sander Westerveld en familie Kuyt vast in gedrang: ’Schandalige organisatie’

„Een absoluut schandalige organisatie van deze finale”, meldt Westerveld in een verhaal op Instagram, waarop ook de drukte buiten het stadion te zien is. „Ik zat er middenin met mijn zoon. Ik ben blij dat wij wel het stadion in konden, maar leef mee met fans die dat vanavond niet lukte.”

Kuyt, eveneens oud-speler van The Reds, was als analist van RTL 7 zelf wel tijdig in het stadion. Zijn familie, die later arriveerde, zat echter wel in het gedrang. „Mijn familie, die kaarten had gekregen van Liverpool, zat middenin de ellende. Ze hebben pepperspray in hun ogen gekregen. Dat was niet fijn, maar uiteindelijk heb ik ze snel naar me toe kunnen halen en hebben ze de wedstrijd nog kunnen kijken.”

Toen hij zijn familie ophaalde, zag Kuyt zelf ook hoe het eraan toeging „Er waren nog duizenden Liverpool-fans die om negen uur niet naar binnen konden, omdat de hekken nog op slot waren. Dus die verloren gewoon hun controle, al leek het er ook op dat er veel meer mensen waren dan dat er in het stadion konden.”

Nepticket

Ook spelers van Liverpool kregen dergelijke geluiden door. „Het was echt een puinhoop”, zei linksback Andy Robertson bij de BBC. „Een vriend van me kreeg te horen dat zijn ticket nep was. Ik kan je verzekeren dat daar geen sprake van was. Supporters probeerden op tijd in het stadion te komen en raakten in paniek. Het is onacceptabel om dan traangas naar die mensen te spuiten. Het was een verschrikkelijke ervaring voor onze supporters en families. De Champions League moet een feestje zijn, maar dat was het niet. Dit was geen fijne finale om bij te zijn.”

Liverpool zegt in een verklaring „bijzonder teleurgesteld” te zijn dat het buiten het stadion zo’n chaos werd. Vanwege de ongeregeldheden begon de finale ruim een half uur later dan de bedoeling was. Liverpool heeft om een onderzoek gevraagd naar de oorzaak van alle problemen.

Trainer Jürgen Klopp hoorde via-via van wat zich buiten het Stade de France had afgespeeld. „Ik heb mijn familie nog niet gesproken, maar ik hoorde dat families van spelers veel problemen hadden om het stadion in te komen”, aldus de Duitser. „Ik heb wat dingen gehoord die niet fijn zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er mis is gegaan.”

De politie van Liverpool liet zich op Twitter bijzonder kritisch uit over de Franse organisatie. „Dit was de slechtste Europese wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt”, zei een afgevaardigde van de politie.