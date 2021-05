Manchester City viert titel met zege in spektakelstuk

City werd afgelopen dinsdag zonder te spelen voor de zevende keer landskampioen. De club werd onbereikbaar voor de concurrentie na de nederlaag van Manchester United tegen Leicester City (1-2).

Nathan Aké had een basisplaats bij City, waar de 35-jarige Scott Carson na twee jaar eindelijk mocht debuteren. City huurt de doelman van Derby County. De derde doelman van de kampioen kwam op 22 mei 2011 voor het laatst in actie in de Premier League. Hij speelde toen met West Bromwich Albion gelijk tegen Newcastle United (3-3).

João Cancelo maakte het eerste doelpunt van City. Emil Krafth, Joelinton en Joe Willock scoorden voor Newcastle United, dat vlak voor de aftrap met alle spelers een erehaag vormde voor de kersverse kampioen. Newcastle slaagde er tegen City niet in een voorsprong van 1-0 en 3-2 te verdedigen.