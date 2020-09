Badr Hari op 7 november weer de ring in

De 35-jarige kickbokser neemt het bij het eerste GLORY-evenement sinds februari op tegen Benjamin Adegbuyi, waar geen publiek bij aanwezig is. De Roemeen Adegbuyi is drievoudig winnaar van het GLORY Heavyweight Tournament en bezet momenteel de tweede positie in de ranglijst van de zwaargewichten.

Aanvankelijk zou de kickboksbond in oktober twee fight nights organiseren in Katwijk, maar GLORY laat maandag weten dat die zijn uitgesteld. In februari werd al bekend dat Adegbuyi de eerstvolgende tegenstander zou worden van Hari.

Trainingsmaatje Verhoeven

Het wordt voor Hari zijn eerste gevecht sinds december, toen hij in het Gelredome geblesseerd moest opgeven tegen Rico Verhoeven. Adegbuyi is een trainingspartner van Verhoeven.

Naast het duel tussen Hari en Adegbuyi zal er ook een titelgevecht in het weltergewicht worden gehouden bij GLORY 76 op 7 november. Daarin verdedigt de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen Murthel Groenhart. Doumbé won zijn kampioensgordel eerder door Groenhart te verslaan, terwijl in het duel daarvóór de rollen waren omgedraaid. De winnaar van de komende partij mag zich dus met recht de winnaar van de trilogie noemen.

GLORY benadrukt dat de organisatie nauw blijft samenwerken met lokale overheidsinstanties en haar partners om in de nabije toekomst weer een evenement met publiek te kunnen organiseren.