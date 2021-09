Miguel Ángel López biedt excuses aan: ’Naar dat ik mijn Vuelta op deze manier beëindig’

López, donderdag nog ritwinnaar, liet met die actie zijn ploeggenoten bij Team Movistar in de steek en gooide bovendien ook zijn zesde plaats in het klassement zomaar te grabbel. Dit ondanks dat een ploegleider en ploeggenoot nog om hem inpraatte. Na de rit ging zelfs even het bericht rond, dat zijn team niet meer wist waar hij was, maar inmiddels heeft hij via een audiofragment gereageerd via de officiële kanalen van Movistar.

„Zoals de meeste van jullie hebben gezien, ontstond er in de wedstrijd een lastige situatie”, zegt de Colombiaan doelende op een moment op zo’n vijftig kilometer van de aankomst op de Alto Castro de Herville. López miste de slag, terwijl zijn belagers Jack Haig, Adam Yates en Gino Mäder ontsnapten met rodetruidrager Primoz Roglic. Doordat ook ploeggenoot Enric Mas - de nummer twee in de stand - meezat, was López in de achtervolgende groep, met veel helpers van ontsnapte concurrenten, op zichzelf aangewezen.

„Bahrain (de ploeg van Haig en Mäder, red.) speelde het perfect”, zo erkent hij. „Het was lastig om het gat te dichten, zelfs toen het nog een heel klein gaatje was. De benen zijn zo vermoeid en het niveau lag zo hoog. Niemand wilde helpen en het duurde daardoor lang om te reageren. Uiteindelijk is het vooral naar dat ik mijn Vuelta op deze manier moet beëindigen.”

Over de woordenwisselingen die er geweest zijn rondom zijn opgave laat López zich niet verder uit. Hij biedt vooral zijn excuses aan aan zijn team, ploeggenoten, sponsoren, wedstrijdorganisatie en fans. „Het spijt me hoe de dag vandaag verlopen is.”

Slechte dag voor Colombia

Overigens was López niet de enige Colombiaanse renner die de slag had gemist in de twintigste etappe. Ook Egan Bernal zat niet van voren, maar omdat zijn ploeggenoot Yates daar wél present was, hielp hij niet bij de achtervolging. Hierdoor verloor de renner van Ineos zijn witte trui aan Mäder.