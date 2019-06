Van Dijk: ’We mogen trots op onszelf zijn’

De Oranje-aanvoerder vervolgt tegenover de NOS. ,,We hadden mogelijkheden, het was een open wedstrijden met voor beide teams veel ruimte. Er vielen grote gaten. We hadden misschien wat sneller moeten rondspelen en de kleine kansen benutten. Het is jammer dat we met lege handen staan.”

Maar negatief wil Van Dijk na afloop niet zijn. ,,Dat ben ik nooit naar mijn team toe. We maken grote stappen als team en als groep. Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten. We mogen trots zijn op onszelf. We gaan nu door richting de kwalificatie voor het EK en ons daarvoor maximaal voorbereiden.”

Hij sluit af: ,,Het was een mooie wedstrijd om te spelen, met een lekker sfeertje en een goede tegenstander. Maar dan wil je wel winnen.”

Bekijk ook: Nederland eindigt totaal leeggespeeld als tweede bij Nations League