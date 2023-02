Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Feyenoord gaat samenwerken met Amerikaanse club

20.41 uur: Feyenoord gaat samenwerken met Orange County SC, een voetbalclub uit Californië die uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde Staten. Dat meldt de Rotterdamse club op de website. Beide clubs gaan hun kennis delen op onder meer het gebied van talentontwikkeling, scouting en innovatie.

„Ik ken Orange County SC erg goed vanuit mijn tijd in Amerika”, zegt Feyenoords algemeen directeur Dennis te Kloese. „Het is een ambitieuze club die bewezen sterk is in scouting van talenten en daarnaast flink aan de weg timmert op het gebied van digitale ontwikkeling en voetbalinnovatie, waar we als Feyenoord zijnde zeer in zijn geïnteresseerd. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking beide clubs echt verder kan helpen.”

Oliver Wyss, directeur voetbalzaken en general manager van Orange County SC, klinkt vanuit de VS trots. „Dat een gerenommeerde voetbalclub als Feyenoord met ons wil optrekken is een mooie erkenning voor onze werkwijze en focus op talentontwikkeling. Samenwerken met en ons oor te luister leggen bij Feyenoord zal ons sterken op het gebied van voetbalmethodiek en technische knowhow. Ook is dit voor ons een mooie ingang in het Europese voetballandschap”, aldus Wyss op de website van de koploper van de Eredivisie.

Duitse boksers nemen niet deel aan komende WK’s

20.37 uur: De Duitse boksers doen niet mee aan de komende wereldkampioenschappen voor mannen en voor vrouwen. Dat heeft sportdirecteur Michael Müller van de nationale boksfederatie laten weten. Hij zei dat de reden niet politiek, maar sportief was. Deelname zou niet in de trainingsopbouw van de atleten passen.

De WK’s onder auspiciën van de internationale boksbond IBA zijn omstreden omdat deelnemers uit Rusland en Wit-Rusland onder de vlag van hun land mogen deelnemen. Dit gaat in tegen de richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité.

Voor de Nederlandse boksbond was de aangekondigde deelname van Russische en Wit-Russische boksers onder eigen vlag de reden om het WK voor vrouwen in elk geval te mijden. Sportkoepel NOC*NSF heeft in een brief aan de boksbond laten weten achter dat besluit te staan. Meerdere landen hebben al dezelfde beslissing genomen.

Het WK voor vrouwen is de komende maand, dat voor de mannen in mei. Beide evenementen gelden niet als kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024, voor de Duitsers de officiële reden om de toernooien over te slaan.

Van de Zandschulp klopt landgenoten in dubbel van Doha

19.17 uur: Botic van de Zandschulp hoeft Doha nog niet te verlaten. Na een nederlaag in de tweede ronde van het enkelspel op de Qatar Open, slaagde de 27-jarige Veenendaler er met zijn Franse partner Constant Lestienne wel in de halve finales te halen in het dubbeltoernooi.

Dat deed Van de Zandschulp ten koste van zijn landgenoten Robin Haase en Matwé Middelkoop, net als in de eerste ronde na een supertiebreak: 6-3 1-6 10-8. Haase en Middelkoop waren als vierde geplaatst in Doha. Van de Zandschulp had eerder verloren van de Franse qualifier Alexandre Muller.

In de strijd om een plaats in de finale treffen Van de Zandschulp en Lestienne de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuoriot. Zij waren in hun kwartfinale te sterk voor de Nederlanders Tallon Griekspoor en Bart Stevens: 7-6 (4) 6-4. Net als Van de Zandschulp had Griekspoor er al een enkelpartij opzitten in Doha. Hij verloor in drie sets van de Rus Andrej Rublev.

Atlético wellicht zonder Rodrigo de Paul tegen Real Madrid

18:37 uur Atlético Madrid-middenvelder Rodrigo de Paul moet vrijwel zeker de Madrileense derby tegen Real missen vanwege een dijbeenblessure. Die liep de Argentijnse international - op het WK vaak omschreven als de bodyguard van Lionel Messi - zondag op in het met 1-0 gewonnen duel met Athletic Bilbao.

Atlético meldde woensdag de aard van de blessure zonder iets te zeggen over de duur van de afwezigheid. Volgens Spaanse media is het uitgesloten dat De Paul de derby van Madrid van zaterdag zal halen. Verdediger Sergio Reguilón (spierscheuring) ontbreekt zeker in het duel dat in het Bernabéu-stadion van Real Madrid wordt gespeeld. Ook het meespelen van Yannick Carrasco (keelpijn) en Memphis Depay (diverse pijntjes) is volgens Spaanse media onzeker. Real Madrid staat tweede in La Liga achter FC Barcelona. Atlético is de nummer 4.

Rublev voorkomt in Doha primeur voor Griekspoor

17:27 uur Tallon Griekspoor is er op het Qatar Open net niet in geslaagd een tennisser uit de mondiale top 10 te verslaan. De Noord-Hollander had in de tweede ronde tegen de Rus Andrej Rublev drie matchpoints, maar slaagde er niet in het af te maken. Rublev, de nummer 5 van de wereld, won in drie sets: 1-6 6-1 7-6 (6).

Griekspoor, die nog nooit van een top 10-speler heeft gewonnen, bereikte afgelopen week nog de halve finales van het toernooi van Rotterdam. Dat leverde hem de 40e plaats op de wereldranglijst op, zijn hoogste notering ooit. De 26-jarige tennisser was het seizoen begonnen als de mondiale nummer 95 om vervolgens in het Indiase Pune zijn eerste ATP-toernooi te winnen en op de Australian Open de derde ronde te bereiken. In Rotterdam verloor hij pas zaterdag van de Italiaan Jannik Sinner.

In Doha kreeg Griekspoor na overtuigende setwinst last van zijn rechterbovenbeen. Na een behandeling en duidelijk setverlies herstelde hij zich met meteen een break naar een 2-0-voorsprong in de derde set. Bij 5-3 kreeg hij op zijn eigen opslag drie kansen om de partij winnend af te sluiten. Griekspoor sloeg een bal uit, trof een keer het net, terwijl Rublev hem bij zijn derde kans passeerde en niet veel later bij zijn tweede breakpoint de game pakte: 5-4. Beide tennissers kwamen in hun daaropvolgende servicegames niet meer in de problemen waarna in de tiebreak de 25-jarige Rus zijn tweede wedstrijdpunt benutte.

Voor Rublev was het pas de tweede keer dit jaar dat hij bij zijn eerste optreden op een toernooi won. In Adelaide was hij twee keer meteen klaar, vorige week verloor hij in Rotterdam in de eerste ronde van de Australiër Alex de Minaur. Alleen op de Australian Open maakte hij zijn status waar door de kwartfinales te bereiken. Daarin was de Serviër Novak Djokovic te sterk.

Eerder had Botic van de Zandschulp het toernooi in Doha minder eervol verlaten. De 27-jarige Veenendaler verloor van de Franse qualifier Alexandre Muller: 6-2 6-4. Van de Zandschulp, die vorige week in Rotterdam in de tweede ronde strandde tegen de latere winnaar Daniil Medvedev, was als achtste geplaatst.

Bayern-trainer Nagelsmann ontloopt schorsing na woede-uitbarsting

16:58 uur Trainer Julian Nagelsmann van Bayern München is niet geschorst voor zijn woede-uitbarsting na de nederlaag bij Borussia Mönchengladbach (3-2) van zaterdag. Daardoor kan de 35-jarige Duitser zijn elftal gewoon coachen in de topper tegen 1. FC Union Berlin van zondag. Nagelsmann heeft van de Duitse voetbalbond DFB alleen een boete van 50.000 euro gekregen.

De DFB legde geen schorsing op omdat Nagelsmann nog niet eerder was gestraft voor wangedrag. Ook heeft de bond mee laten wegen dat de trainer zich al snel verontschuldigde voor zijn gedrag.

De trainer van de landskampioen was na het duel met Gladbach woedend vanwege de rode kaart die de scheidsrechter al in de 8e minuut had getrokken voor verdediger Dayot Upamecano. „Dit is een grap, hij wil me voor de gek houden”, riep Nagelsmann, voordat hij de kleedkamer van de scheidsrechters in liep om verhaal te halen. De trainer vloekte ook hardop toen hij in het bijzijn van de media de ruimte weer verliet.

Van de Zandschulp kansloos tegen qualifier

16.41 uur: Botic van de Zandschulp is er bij het ATP-toernooi van Doha niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Veenendaler verloor in de tweede ronde van de Qatar Open van de Fransman Alexandre Muller. De via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen Muller won in twee sets: 6-2 6-4.

Van de Zandschulp, die vorige week in Rotterdam in de tweede ronde verloor van de latere winnaar Daniil Medvedev, was als achtste geplaatst in Doha. Maar de nummer 34 van de wereld zag zijn opponent in de eerste set twee keer een breakkans benutten. Dat deed de nummer 160 van de wereld in de tweede set al in de derde game (2-1), waarna hij de partij na ruim een uur en een kwartier uitserveerde met een lovegame.

Nummer 1 van de wereld Swiatek wil gelijke beloning vrouwentennis

15.52 uur: Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, pleit voor gelijke beloning van de mannen en vrouwen in de toernooien. Het verschil in prijzengeld is nu te groot, vindt Swiatek.

Ze vond bewijs voor haar stelling in de Financial Times, die onlangs had uitgerekend dat halverwege vorig jaar de mannentour ATP 75 procent meer prijzengeld in toernooien uitkeerde dan de vrouwentour WTA. Alleen in de vier grandslamtoernooien is het prijzengeld van de mannen en de vrouwen gelijk.

„Wat mij betreft is de topprioriteit voor de WTA om zich zakelijk uit te breiden, de populariteit te vergroten en het verschil in prijzengeld met de ATP te verkleinen”, zei Swiatek op het toernooi in Dubai, waar ze in de achtste finales in twee sets overtuigend afrekende met de Russin Ljoedmila Samsonova (6-1 6-0).

„Het vrouwentennis brengt dezelfde emoties met zich mee als het mannentennis”, aldus de Poolse. „Op dit moment hoor ik niemand klagen over het inconsistente niveau. Er zijn toptennissters die geweldig spelen in de meeste toernooien.”

Oud-international Reuser stopt als coach van Oranje Onder 19

13.16 uur: Oud-international Martijn Reuser stopt na dit seizoen als coach van het Nederlands elftal Onder 19. De 48-jarige oud-speler van onder meer Ajax wil zich na vijf jaar bij voetbalbond KNVB verder ontwikkelen als trainer. De Amsterdammer had pas sinds dit seizoen de leiding over het jeugdelftal, na eerder de lagere jeugdteams te hebben gecoacht.

„Voor mijn eigen ontwikkeling is het goed om ook in een andere omgeving te kijken”, zegt Reuser. „Ik heb de ambitie om verder te groeien als trainer-coach, dus daar ga ik mij de aankomende tijd op richten.” De KNVB maakt nog niet bekend wie de eenmalig international gaat opvolgen.

IOC gelooft dat Olympische Spelen vrede kunnen brengen

11.52 uur: De Olympische Spelen kunnen geen oorlogen en conflicten voorkomen, maar wel de deur openen naar dialoog en vrede. Die boodschap bracht het Internationaal Olympisch Comité naar buiten ter gelegenheid van het feit dat een jaar geleden Rusland met geweld buurland Oekraïne binnenviel.

Het IOC besloot een jaar geleden resoluut dat Russische en Belarussische sporters niet welkom zijn op internationale toernooien en kampioenschappen, maar werkt nu aan een voorzichtige terugkeer van sporters uit die twee landen. Zij mogen wellicht onder neutrale vlag meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Dat voornemen leidt tot groot verzet. Oekraïne heeft al aangekondigd de Spelen te boycotten als het IOC dat plan doorzet. Een groep van 35 landen, waaronder Nederland, verzet zich ook tegen deelname van Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag.

Het IOC brengt steeds naar voren dat alle sporters gelijk zijn. In het olympisch handvest is vastgelegd dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar sport te beoefenen zonder daarbij belemmerd te worden door de politieke situatie in het land van herkomst.

„Onze missie is altijd geweest om vrede door middel van sport te bevorderen”, stelt het IOC. „De Olympische Spelen kunnen een voorbeeld zijn voor een wereld waarin iedereen dezelfde regels én elkaar respecteert. Voor vredesinspanningen is een dialoog nodig. Een wedstrijd met atleten die het olympisch handvest respecteren kan dienen als een katalysator voor dialoog, wat altijd een eerste stap is naar het bereiken van vrede.”

Sportkoepel NOC*NSF steunt boycot boksbond van WK vrouwen

10:34 uur Sportkoepel NOC*NSF steunt het besluit van de Nederlandse boksbond (NBB) om niet aan de komende WK voor vrouwen in India deel te nemen. De organiserende bond IBA staat toe dat Russische en Belarussische bokssters onder eigen vlag kunnen meedoen en dat druist ook in tegen het standpunt van NOC*NSF.

Voor de NBB was de aangekondigde WK-deelname van Russische en Belarussische bokssters onder eigen vlag de reden om het toernooi te mijden, omdat het een schending is van wat het Internationaal Olympisch Comité adviseert. De sportkoepel heeft in een brief aan de boksbond laten weten achter dat besluit te staan.

„NOC*NSF spreekt zich uit tegen deelname van Nederlandse sporters of bonden aan wedstrijden waaraan Russische en/of Belarussische sporters onder de vlag van hun eigen land meedoen. NOC*NSF zal sporters en bonden dan ook niet steunen indien zij besluiten deel te nemen aan deze wedstrijden. Dit standpunt heeft ook betrekking op de WK boksen voor vrouwen volgende maand in New Delhi omdat op dit evenement sporters uit Rusland en Belarus onder eigen vlag zullen meedoen”, schrijft de sportkoepel.

NBA-club Atlanta Hawks ontslaat coach McMillan

09:03 uur Atlanta Hawks heeft trainer Nate McMillan ontslagen en assistent-coach Joe Prunty tijdelijk als hoofdverantwoordelijke aangesteld. Dat meldde de basketbalclub uit de Amerikaanse NBA. De clubleiding is niet tevreden over de prestaties in dit seizoen. De Hawks staan achtste in de Eastern Conference met 29 zeges tegen 30 nederlagen.

De 58-jarige McMillan stond sinds maart 2021 aan het roer bij de Hawks. Hij leidde het team meteen naar de finale van de Eastern Conference, waarin de latere kampioen Milwaukee Bucks te sterk was. Vorig seizoen werden de Hawks na een achtste plaats in de reguliere competitie door Miami Heat uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs.

Vine met knieklachten uit Ronde van de Emiraten

08:03 uur De Australische wielrenner Jay Vine heeft de strijd gestaakt in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De kopman van UAE Team Emirates heeft een knieblessure en is uit voorzorg uit de koers gehaald, meldde zijn ploeg. Vine won in januari nog de Tour Down Under, de eerste wielerwedstrijd van het jaar in de UCI WorldTour.

Vine begon al met knieklachten aan de ronde in de Emiraten. Hij kon dinsdag in de tweede etappe, een ploegentijdrit over ruim 17 kilometer, zijn ploeggenoten niet volgen. „De pijn aan zijn knie is niet verminderd en om die reden hebben we besloten hem uit voorzorg uit de ronde te halen, zodat hij de tijd kan nemen om te herstellen”, aldus UAE Team Emirates.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten vervolgt woensdag met de derde etappe, een rit over 185 kilometer met aankomst bergop in Jebel Jais.