NBA-club Atlanta Hawks ontslaat coach McMillan

09:03 uur Atlanta Hawks heeft trainer Nate McMillan ontslagen en assistent-coach Joe Prunty tijdelijk als hoofdverantwoordelijke aangesteld. Dat meldde de basketbalclub uit de Amerikaanse NBA. De clubleiding is niet tevreden over de prestaties in dit seizoen. De Hawks staan achtste in de Eastern Conference met 29 zeges tegen 30 nederlagen.

De 58-jarige McMillan stond sinds maart 2021 aan het roer bij de Hawks. Hij leidde het team meteen naar de finale van de Eastern Conference, waarin de latere kampioen Milwaukee Bucks te sterk was. Vorig seizoen werden de Hawks na een achtste plaats in de reguliere competitie door Miami Heat uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs.

Vine met knieklachten uit Ronde van de Emiraten

08:03 uur De Australische wielrenner Jay Vine heeft de strijd gestaakt in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De kopman van UAE Team Emirates heeft een knieblessure en is uit voorzorg uit de koers gehaald, meldde zijn ploeg. Vine won in januari nog de Tour Down Under, de eerste wielerwedstrijd van het jaar in de UCI WorldTour.

Vine begon al met knieklachten aan de ronde in de Emiraten. Hij kon dinsdag in de tweede etappe, een ploegentijdrit over ruim 17 kilometer, zijn ploeggenoten niet volgen. „De pijn aan zijn knie is niet verminderd en om die reden hebben we besloten hem uit voorzorg uit de ronde te halen, zodat hij de tijd kan nemen om te herstellen”, aldus UAE Team Emirates.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten vervolgt woensdag met de derde etappe, een rit over 185 kilometer met aankomst bergop in Jebel Jais.