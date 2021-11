Mercedes-teambaas Toto Wolff incasseert straf, maar baalt van gang van zaken

Wolff moest lijdzaam toezien hoe Lewis Hamilton werd gediskwalificeerd na de kwalificatie, omdat zijn DRS-systeem niet door de keuring kwam. ,,Zijn achtervleugel is vermoedelijk beschadigd tijdens de kwalificatie. Als we dat gedurende de sessie hadden gezien, hadden we het kunnen fixen. Maar na afloop mag het niet meer. Het is heel zwart-wit. Dus moeten we de straf accepteren en zijn we niet in beroep gegaan”, aldus Wolff, die stelde dat de DRS-opening bij de auto van Hamilton aan één kant niet meer aan de eisen voldeed.

De Oostenrijkse teambaas en CEO was over de gang van zaken niet te spreken, maar zijn woorden waren zo nu en dan voor meerdere interpretaties vatbaar. ,,De auto is gisteren getest en vandaag horen wij twee uur voor de race dat we zijn gediskwalificeerd. In autosport bestaat er niet zoiets als domme pech, maar er is ook nog zoiets als gezond verstand. Als er al iets was als een gentlemen’s agreement, dan bestaat dat nu niet meer. Wij zullen de komende weken ook vragen gaan stellen als we bij andere auto’s ook maar een stukje tape zien loshangen. De modus operandi is anders dan in het verleden. Nu ben je na afloop blijkbaar niet meer in de gelegenheid om iets te repareren.”

Valtteri Bottas begint zondag vanaf pole position, Hamilton vanaf de tiende plek. Wolff: ,,Ik realiseer me vandaag ook weer waarom ik zo van deze sport houd. Alles is mogelijk. We hebben een snelle auto. Het was fijn om de politieke spelletjes even te vergeten en ons te focussen op racen.”