Ronaldo en Portugal nog steeds in spanning

De titelverdediger versloeg in Faro Litouwen met 6-0. Achter het reeds geplaatste Oekraïne bezetten de Portugezen de tweede plaats in groep B met 14 punten. Servië, met Ajacied Dusan Tadic, won van Luxemburg (3-2) en volgt op 1 punt. De Serven ontvangen in de laatste speelronde Oekraïne, terwijl Portugal een uitwedstrijd tegoed heeft tegen Luxemburg.

Ronaldo opende in de zevende minuut de score door een strafschop te benutten. Een kwartier later zorgde de aanvaller van Juventus ook voor de 2-0. Kort na rust vergrootte Pizzi de marge. Niet veel later gevolgd door doelpunten van Gonçalo Paciência en Bernardo Silva: 5-0. Uiteraard kon Ronaldo niet achter blijven. In de 65e minuut trof hij nogmaals doel.