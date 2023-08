Maikel van der Vleuten: ’Ik wil bij een Grand Slam graag een keer die Rolex winnen’

Als het allemaal meezit, gaat Maikel van der Vleuten volgend jaar voor de vierde keer naar de Olympische Spelen. In de aanloop naar dat zomerse evenement in Parijs worden komende week de Europese kampioenschappen in Milaan gehouden. Reden genoeg om de Brabantse springruiter in de lifestylerubriek ’Extra Tijd Met….’ in de schijnwerpers te zetten.

Maikel van der Vleuten in actie op O’Bailey. Ⓒ ANP/HH