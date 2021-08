Premium Het beste van De Telegraaf

Fleur Jong schakelt door na waanzinnig goud: ’Nu een plannetje maken’

Door Eddy Veerman

Fleur Jong kan bijna niet geloven dat het goud van haar is. Ⓒ ANP/HH

Vlak voor de aanloop van haar eerste sprong verscheen er een zelfverzekerd glimlachje op het gezicht van Fleur Jong. ,,Dan zoek ik bewust even oogcontact met mijn teamleden en coach. Mijn coach knikt dan van ‘je kan het’ en mijn teamleden bezorgen me die lach. Dat plezier is voor mij belangrijk”, zei de atlete uit Middenbeemster, die bij die eerste poging meteen haar wereldrecord verspringen verbeterde (6.16 meter) en daarmee de gouden medaille in de wacht sleepte.