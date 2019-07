Teleurgestelde Van Gerwen: ’Wedstrijd had verkeerde winnaar’

„Ik baal hier ontzettend van”, zegt Van Gerwen na afloop van zijn 13-11 nederlaag tegenover RTL7 Darts. „Ik stond wel beter te gooien. Het was nog steeds hard werken, maar ik beloon mijzelf niet op de juiste momenten. Ik had hier niet hoeven verliezen en neem dit mijzelf echt kwalijk.”

Van Gerwen keek tijdens de wedstrijd op een gegeven moment tegen een 8-5 achterstand aan. Durrant had op dat toen nog twee legs nodig voor de winst, maar Mighty Mike hervond tijdelijk zijn oude vorm en kwam na een prachtige 134-finish terug tot 8-8. Van Gerwen kwam tot twee keer toe nog op voorsprong, maar kon de wedstrijd niet over de streep trekken. „Het is te kort na de wedstrijd om alles te analyseren. Ik kan mijn mening hier niet over geven. Ik ben hier echt kapot van”, gaat Van Gerwen verder.

Het lag overigens niet alleen aan de vorm van Van Gerwen. Durrant gooide een uitstekende wedstrijd tegen de Brabander. „Dat neemt niet weg dat ik mijn kansen heb laten liggen. Ik weet niet waar ik het heb laten liggen. Dit mag gewoon niet gebeuren en van hem mag ik niet verliezen.”

Mighty Mike verkeert momenteel niet in al te beste vorm. De wereldkampioen verloor recentelijk van Keegan Brown (Czech Darts Masters), Michael Smith (U.S. Darts Masters) en Martin Schindler (German Darts Masters). Zondagavond overleefde Van Gerwen nog de eerste ronde van de World Matchplay door Steve Beaton te verslaan. Het leek erop dat Van Gerwen de smaak weer te pakken had. „Hij (Durrant, red.) is een goede en gewaardeerde tegenstander in de PDC. Tegen zo iemand wil je gewoon goed gooien. Bij vlagen heb ik mijn goede spel laten zien. Dat moet je de hele wedstrijd laten zien en niet maar half. Ik denk niet dat er sprake is van gezichtsverlies. Het was een leuke wedstrijd, zeker voor de mensen thuis. Het was alleen met een verkeerde winnaar.”

Bekijk ook: Opnieuw fikse tegenvaller Van Gerwen