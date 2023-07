Pepi ondergaat keuring, PSV hoopt op Lang

Pepi is dinsdag in Nederland aangekomen om zijn medische keuring voor zijn overgang van FC Augsburg te ondergaan. Als die zonder problemen verloopt, zal de transfer snel worden afgerond. Met de overgang van Pepi is een transfersom gemoeid die richting de 10 miljoen euro loopt. Daarmee wordt de man uit El Paso, Texas, de op zes na duurste aankoop van PSV in de historie. De grootste aankoop ooit is nog altijd Mateja Kezman, voor wie aan het begin van de eeuw 14 miljoen euro werd neergeteld door de Eindhovenaren.

Bij zijn presentatie gaf Bosz aan, dat hij snel meer versterkingen hoopt te verwelkomen. De PSV-trainer en technisch directeur bevestigden de interesse van Noa Lang van Club Brugge. Bosz: „Ik zie graag goede spelers komen. En Noa Lang is een goede speler.” Stewart: „We zijn met een aantal spelers in gesprek. Noa is een goede speler. We moeten kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Ik ga niet ontkennen dat er interesse is.” De komst van Lang ligt financieel gecompliceerd, omdat Brugge volgens bronnen in België een bedrag van 12 miljoen euro of hoger voor de zevenvoudig Oranje-international wil ontvangen.

Bosz gaat met een kleinere selectie werken dan zijn voorganger Ruud van Nistelrooy. Waar vorig seizoen sprake was van een A-selectie van 24 veldspelers en 4 keepers wordt dat nu 20 veldspelers en 4 keepers. Zodoende moet er meer perspectief zijn voor aanstormend talent om te ruiken aan de hoofdmacht.