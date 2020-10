Negatieve recordreeks in 115 jaar Nederlands elftal dreigt

Memphis Depay en op de achtergrond bondscoach Frank de Boer. Ⓒ ANP/HH

Vier interlands op rij niet scoren. Een dergelijke statistiek valt in de 115-jarige geschiedenis van het Nederlands elftal niet te vinden. Na 812 interlands. Woensdag zou Oranje in en tegen Italië dit negatieve record kunnen schrijven als na Italië thuis, Mexico thuis en Bosnië-Herzegovina uit, de internationals ook in Bergamo het doel niet weten te vinden.