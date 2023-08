Vreugde en woede bij bloedende Remco Evenepoel: ’Het hangt mijn kloten uit’

AMSTERDAM - De vreugde van zijn ritzege veranderde achter de eindstreep snel in woede. Remco Evenepoel klapte tegen een verzorgster van een andere ploeg op en kwam hard ten val. Zittend op de grond gutste het bloed uit zijn voorhoofd. Opnieuw had de 23-jarige Belg reden tot klagen in de Ronde van Spanje. ,,Het is triest dat dit moet gebeuren na zo’n supermooie zege. Er was maar weinig ruimte om uit te rijden. Helaas is het nu voor de derde dag op rij dat er iets vervelends gebeurt in deze Vuelta. Het hangt mijn kloten uit”, foeterde hij.

Remco Evenepoel moet opgelapt worden na zijn val vlak na de finish. Ⓒ Getty Images