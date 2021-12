Max Verstappen grijpt mis bij BBC-verkiezing mondiale ster

De onderscheiding ging naarde Ierse jockey Rachael Blackmore. Zij won in april met Minella Times als eerste vrouwelijke jockey de Grand National, de befaamde paardenrace op Aintree.

Verstappen had voor de mondiale sportprijs ook concurrentie van de Mexicaanse bokser Saúl ’Canelo’ Álvarez, American footballer Tom Brady uit de VS, de Servische tennisser Novak Djokovic en de Jamaicaanse atlete Elaine Thompson-Herah, die in Tokio olympisch goud won op de 100, 200 en 4x100 meter. Vorig jaar ging de prijs naar de Russische UFC-vechter Chabib Noermagomedov.

Verstappen (Red Bull) veroverde in de Formule 1 vorige week zondag in Abu Dhabi de wereldtitel na een adembenemend gevecht met de Brit Lewis Hamilton (Mercedes). Tot en met dinsdag 14 december kon via de website van de BBC gestemd worden.

Bekijk ook: De avond van Max Verstappen