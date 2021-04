Chelsea-coach over blunder Werner: ’Helpt niet om nu te gaan te huilen’

Christian Pulisic zette het aanvankelijk oppermachtige Chelsea na nog geen kwartier op voorsprong. Na een pass van Antonio Rüdiger draaide de Amerikaan om doelman Thibaut Courtois heen en schoot vervolgens tussen twee verdedigers door raak. Karim Benzema trok vervolgens na bijna een half uur de zaak recht voor de thuisclub, bij de eerste mogelijkheid voor de Spanjaarden. Het tweede deel was minder spraakmakend en wat meer gelijkopgaand.

Tuchel: „De tweede helft was een tactisch spel en je merkte dat er maar twee dagen zaten tussen twee uitwedstrijden. Dat maakte het fysiek en mentaal veeleisend en dat zag je aan de beslissingen die we op het veld namen. We hebben een beetje geleden en een extra dag er tussen zou leuk geweest zijn. Thuis zullen we nu moeten gaan vechten voor elke centimeter.”

Timo Werner had nog een riante kans om de openingstreffer van Chelsea voor zijn rekening te nemen. Na fraai voorbereidend werk van onder meer voormalig Vitesse-speler Mason Mount miste de Duitser, bepaald niet voor het eerst dit seizoen.

„Hij miste een grote kans bij West Ham United (afgelopen zaterdag) en nu heeft hij er hier weer eentje gemist, dat helpt niet”, meent Tuchel. „Het helpt niet om nu te gaan te huilen of er spijt van te hebben. Er zijn miljoenen mensen die moeilijkere dingen aan hun hoofd hebben dan de kansen die je mist.”

Manager Thomas Tuchel van Chelsea. Ⓒ BSR Agency

Azpilicueta: we hebben lef getoond

Aanvoerder César Azpilicueta van Chelsea was best tevreden. „We begonnen met heel veel lef aan het duel en kregen meteen kansen. In die fase speelden we echt goed. Achteraf kunnen we zeggen dat we een goed resultaat hebben neergezet.”

„Vooral in de eerste 20, 25 minuten hadden wel meer afstand kunnen nemen”, vervolgde de Spanjaard. „We hadden de wedstrijd toen al min of meer kunnen beslissen. Helaas is dat niet gelukt. Real Madrid kwam eigenlijk geheel onverwacht terug in de wedstrijd, zonder veel kansen te krijgen. Maar we wisten dat het moeilijk zou worden en zijn zonder meer heel goed overeind gebleven. We kijken uit naar het beslissende duel in Londen.”