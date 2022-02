VIDEO Shorttracksters hand in hand het podium op voor gouden medaille

Schulting mocht al voor de derde keer op deze Winterspelen het grote podium in de Chinese hoofdstad betreden. De 24-jarige shorttrackster won eerder zilver op de 500 meter en ze prolongeerde haar olympische titel op de 1000 meter. Schulting kan later in de week ook nog een medaille pakken op de 1500 meter. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakten de Nederlandse shorttracksters brons op de aflossing.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Schulting, Van Kerkhof, Poutsma en Velzeboer stapten hand in hand het podium op. Ze hingen bij elkaar de gouden medailles om die ze werden aangereikt door IOC-lid Ng Ser Miang uit Singapore.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.

De shorttracksters bezorgden Nederland het zesde goud op deze Spelen. TeamNL pakte vooralsnog ook vier zilveren en twee bronzen plakken. Nederland neemt de vierde plaats in het medailleklassement in.