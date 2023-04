Nathan Aké mist Premier League-kraker om Engelse landstitel

De Nederlandse international is nog niet voldoende hersteld van de hamstringblessure die hij vorige week opliep in de wedstrijd in de Champions League tegen Bayern München.

„Ik denk wel dat Aké snel terug kan zijn, maar voor de wedstrijd tegen Arsenal is hij nog niet klaar”, aldus Guardiola. De trainer denkt de afwezigheid van de 28-jarige verdediger wel op een goede manier op te kunnen vangen. „We zullen hier de juiste speler voor vinden om het te doen. Daar twijfel ik niet aan.”

Aké maakte in januari de enige treffer in de ontmoeting tussen Manchester City en Arsenal in de vierde ronde van de FA Cup. Koploper Arsenal heeft in de Premier League 5 punten voorsprong op Manchester City, dat wel twee duels minder heeft gespeeld.