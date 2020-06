Er zit een luchtje aan de Messi van IJmuiden

Bij de aankondiging van de tweede Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) liet Minister Wiebes al weten ’dat we ons moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid’. Diens quotes lieten aan duidelijkheid niets te wensen over: „Het heeft geen zin alles in stand te houden, een groot deel van de economie wordt niet meer zoals die was.”

Gelukkig, zo stelde de minister, is er veel veerkracht en inventiviteit bij bedrijven. Zo ook bij voetbalclubs, zo blijkt. Pieter de Waard, algemeen directeur Telstar: „De teksten van Wiebes zijn niet aan dovemansoren gericht. Wij wachten niet als een verschrikt konijn op de aanstormende vrachtwagen. Om een voetbalclub – in het nieuwe nu – in de lucht te houden moeten we andere inkomstenbronnen aanboren. We hebben met ’Frankie Number Six’ een luchtje gevonden.’

Telstar begeeft zich nadrukkelijk op de parfummarkt. Eerder werd bekend dat ICI PARIS XL komend seizoen de hoofdsponsor zal zijn van de Telstar-vrouwen, die komend seizoen in de beloftecompetitie gaan spelen.