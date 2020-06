’Champions League in Lissabon, Europa League in Duitsland’

Het plan is om in augustus zowel de Champions League als de Europa League op een centrale plaats uit te spelen. Beide toernooien waren aanbeland in de achtste finales toen het coronavirus er voor zorgde dat vrijwel heel Europa tot stilstand kwam. In de Champions League zijn Paris Saint-Germain, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid en RB Leipzig al zeker van een plek bij de laatste acht.

De finales van de Champions League en Europa League zouden dit jaar in respectievelijk Istanbul en Gdansk worden gehouden. De UEFA geeft echter de voorkeur aan een toernooi op één locatie. Het knock-outsysteem met in iedere ronde een uit- en een thuiswedstrijd wordt dan steeds teruggebracht tot één duel. In Lissabon zouden de stadions van Benfica en Sporting Portugal gebruikt kunnen worden, in Duitsland zijn de steden Düsseldorf, Gelsenkirchen, Keulen en Duisburg in beeld om de resterende wedstrijden in de Europa League te huisvesten.

De Champions League voor vrouwen zou afgemaakt kunnen worden in Spanje. De burgemeester van Madrid gaf deze week al aan dat de Spaanse hoofdstad openstaat om de eindfase van een Europees toernooi te huisvesten.