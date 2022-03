Premium Het beste van De Telegraaf

Tennis voor vrede Rus Daniil Medvedev spreekt zich nog eens uit: ’Ik wil vrede in hele wereld’

Door Willem Held

Daniil Medvedev had zich zijn eerste grote toernooi als nummer 1 van de wereld anders voorgesteld. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Hij had zich zijn eerste grote toernooi als de nieuwe nummer 1 van de wereld wel wat anders voorgesteld. Daniil Medvedev is één van de veertien (Wit-)Russen die meedoen in Indian Wells, maar hun vaderland wordt nergens vermeld. Ondertussen is onder de noemer Tennis Plays for Peace een grote actie gestart om geld bijeen te brengen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.