Gouden Leeuwin Van Es hangt voetbalschoenen aan de wilgen

De 31-jarige verdedigster speelde vijf seizoenen voor de club uit Eindhoven. Ze voetbalde ook voor Willem II, VVV-Venlo, Ajax, FC Twente en in Engeland bij Everton FC. Ze kwam 77 keer uit voor het Nederlands elftal met als hoogtepunten de Europese titel met Oranje in 2017 en de tweede plaats op het WK in 2019.

Met FC Twente won ze twee keer de landstitel. Afgelopen zomer keerde Van Es terug bij PSV. Eerder deze maand werd al bekend dat haar contract in Eindhoven niet zou worden verlengd. „Het is de beste keuze, maar het is nooit een leuk besluit na zo’n carrière”, aldus Van Es over haar afscheid.

Van Es liep in 2014 bij een interland tegen Griekenland een dubbele beenbreuk op. Na deze zware blessure keerde ze toch terug op het veld. Dit jaar kwam ze niet meer in actie voor het Nederlands elftal. In november vorig jaar maakte ze met een invalbeurt tegen Denemarken (2-0) haar laatste minuten voor Oranje.