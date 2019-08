Cocu: ’Raakvlakken met Lampard’

„De club heeft onderzoek gedaan”, zegt Cocu. „De manier waarop Lampard werkte, beviel. En ik begrijp wel dat er wat raakvlakken zijn in de speelwijze die we allebei hanteren. Ze willen voortborduren op wat is neergezet. Ze hadden hier goed hun huiswerk gedaan. Ik vond het interessant om te horen hoe ze tegen je aankijken en welke gedachte er achter zit om met mij te gaan werken bij Derby.”

Cocu looft de aandacht voor de Academy en investeringen in jonge talenten. Maar hij is niet gek. „Ik begrijp echt wel dat er met het eerste elftal direct moet worden gepresteerd. Maar het liefst doe ik dat net als bij PSV, waar we met een heel team jonge talenten hielpen zich te ontwikkelen. Daar is het ook goed gegaan, hoewel we het financieel soms maar net konden behappen.”

