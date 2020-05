Gaan Matthijs de Ligt en co op 13 juni weer voetballen?

De Serie A ligt stil sinds 9 maart, vanwege de uitbraak van het coronavirus dat aan ruim 31.000 Italianen het leven heeft gekost. Inmiddels trainen alle clubs weer individueel. Ze hopen vanaf komende maandag weer in groepsverband te mogen oefenen.

De clubs hebben ook overeenstemming bereikt over een medisch protocol. Mocht er een speler of lid van de technische staf besmet raken met het coronavirus, dan moet de gehele selectie voor twee weken in quarantaine.

De ploegen uit de Serie A hebben de televisiemaatschappijen opgeroepen om ook de laatste termijn van het seizoen te betalen.

De Duitse Bundesliga wordt komende zaterdag hervat. In Spanje hopen ze vanaf 12 juni weer te mogen voetballen. In Frankrijk en Nederland wordt er dit seizoen niet meer gespeeld.