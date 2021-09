Naomi Osaka zonder te spelen naar derde ronde op US Open

De 23-jarige Osaka had in de eerste ronde de Tsjechische Marie Bouzkova verslagen. De Japanse nummer 3 van de wereld mikt in New York op haar vijfde grandslamtitel.

Osaka zou woensdag de eerste partij spelen in het Arthur Ashe Stadium. De partij van de Roemeense Simona Halep, die Kristina Kucova uit Slowakije treft, is daarom verplaatst naar de hoofdbaan op Flushing Meadows.

Wegens de regenval in New York zijn de partijen woensdag later van start gegaan.