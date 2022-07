Leeuwinnen drukken onrust de kop in

Voetbal

Herbeleef: Oranje zet dankzij moeizame zege grote stap naar knock-outfase

De Oranje Leeuwinnen hebben hun tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Portugal werd met 3-2 aan de kant gezet, waardoor Nederland aan kop gaat in groep C. Een punt in de derde wedstrijd tegen Zwitserland is genoeg voor een plek in de kwartfinale.