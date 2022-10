Premium Het beste van De Telegraaf

Clash met Gerges wacht voor The King of Kickboxing Mentale strubbelingen Rico Verhoeven: ’Heb een periode gehad dat alles me zwaar viel’

Door Lars van Soest

Rico Verhoeven: „Veel mensen hebben geen idee wat er in mijn leven gebeurt.” Ⓒ René Bouwman

Zijn Glory-wereldtitel staat misschien niet op het spel, maar denk niet dat Rico Verhoeven richting de partij tegen Hesdy Gerges op zijn eigen gala ’Hit It’ heeft verslapt. Zoals hij eigenlijk met alles doet, gaf hij in de voorbereiding honderd procent. The King of Kickboxing is vastberaden om zijn fans te trakteren op een spetterend optreden in Ahoy en persoonlijk af te rekenen met een lastige tijd.