NFL-speler doneert miljoen voor opleiding politie

„Als zwarte Amerikaan walg ik en ben ik van streek. Terwijl onze gemeenschap actie onderneemt, protesteert en vecht voor gerechtigheid en elk zwart leven, ben ik bij jullie”, schreef de 26-jarige Prescott op Instagram. „Ik ben van plan actie te ondernemen door 1 miljoen dollar te doneren om onze politietraining te verbeteren en systematisch racisme aan te pakken door middel van beter onderwijs.”

De dood van George Floyd leidt al dagenlang tot vaak gewelddadige protesten in de Verenigde Staten en ook in de sportwereld heerst grote verontwaardiging over het incident. Diverse grootheden, onder wie Lewis Hamilton en Michael Jordan, hebben zich uitgesproken tegen het politiegeweld en discriminatie.

Afgelopen dinsdag gaven veel sporters, clubs en instanties gehoor aan Blackout Tuesday door hun social media-account op zwart te zetten. Tennisster Naomi Osaka twijfelde openlijk aan de oprechtheid van het gebaar van veel collega’s.

„Ik ben in dubio of ik mensen moet afbranden omdat ze dinsdag alleen een zwart vierkant op social media hebben gezet, of dat ik moet accepteren dat ze ook helemaal niets hadden kunnen doen. Misschien moet ik me erbij neerleggen dat ze alleen deze kruimel hebben bijgedragen”, schreef de Japanse.

De jonge tennisster Cori Gauff riep mensen eerder al op te doneren of hun stem de laten horen middels een petitie.