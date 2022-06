B-elftal Oranje in sensationele slotfase langs Wales in Nations League

Van Gaal had in vergelijking met de zege op België een compleet nieuw elftal samengesteld. Het was voor het eerst sinds september 2010, toen onder Bert van Marwijk, dat een Oranje-team zo compleet in de mixer werd gegooid.

Van Gaal gaf vooraf te kennen, dat hij niet anders kon door het zware schema van vier duels binnen elf dagen aan het einde van het seizoen. „Van de UEFA moeten we vier wedstrijden spelen in elf dagen. Ik heb al meerdere keren gezegd dat ik het belachelijk vind. Daar heeft het mee te maken.”

Wales-verdediger Rhys Norrington-Davies (R) probeert het met zijn hoofd. Ⓒ AFP

In de opstelling van het Nederlands elftal verschenen twee debutanten: PSV’er Jordan Teze en FC Bologna-speler Jerdy Schouten. Teze was de 101e PSV’er in Oranje en daarmee is de Eindhovense club na Ajax (129 internationals) en Feyenoord (107 internationals) de op twee na grootste leverancier van Oranje. Bij absentie van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum was Stefan de Vrij de aanvoerder in Cardiff, terwijl het doel ditmaal werd verdedigd door Mark Flekken.

De wingbackposities werden ingevuld door Hans Hateboer en Tyrell Malacia. Matthijs de Ligt vormde samen met Teze en De Vrij de driemansdefensie. Op het middenveld vormde Teun Koopmeiners een koppel met debutant Schouten, terwijl er voorin basisplaatsen waren ingeruimd voor Cody Gakpo, Noa Lang en Wout Weghorst.

De bondscoach wilde niks weten van het begrip B-keus en wees erop dat de basis tegen Wales in trainingspartijen de afgelopen week gewonnen had van de gebruikelijke Oranje-basis. Dat gaf hem het vertrouwen dat er ook in deze samenstelling een goede interland op de mat gelegd kon worden.

Matthijs de Ligt (rechts) strijdt om de bal met Connor Roberts. Ⓒ ANP

Daarbij speelde vanzelfsprekend mee, dat ook Wales niet met de sterkste elf aantrad. Slechts vier van de basisspelers van het Welshe team, dat afgelopen zondag tegen Oekraïne plaatsing voor het WK had afgedwongen, stonden nu weer aan de aftrap. Onder meer sterspeler Gareth Bale nam in Cardiff plaats op de bank.

Het vertrouwen van Van Gaal werd in de eerste helft niet waargemaakt. Het oogde flets en onwennig wat Oranje-B liet zien in Cardiff. De opbouw verliep stroef. De creativiteit van spelers als Frenkie de Jong en Steven Berghuis werd node gemist. Als rechtsbenige verdediger links centraal in de driemansdefensie worstelde Matthijs de Ligt met de passing. Debutant Jordan Teze kende een ongelukkige start. De PSV’er incasseerde al na drie minuten een gele kaart, toen hij een stevig blok zette bij Daniel James. Daarmee zette hij een twijfelachtig record neer. Teze is de boeken ingegaan als de Oranje-debutant die het snelst geel heeft gekregen. Tot nu toe had Orlando Trustfull die twijfelachtige eer.

Het Nederlands elftal kwam in de zouteloze eerste helft vrijwel niet tot doelgevaar, terwijl Wales opvallend vaak het initiatief nam en via kopballen en vrije trappen ook het Oranje-doel onder vuur nam. Na een goede interceptie van Teun Koopmeiners kreeg de speler van Atalanta Bergamo een kansje, maar zijn inzet werd gekraakt. PSV’er Cody Gakpo tekende voor het gevaarlijkste Oranje-moment van de eerste helft. Vlak voor de rust zag hij na een goede individuele actie de bal via het lichaam van een Welshman nipt naast gaan.

In de tweede helft wist Oranje wat meer grip op de wedstrijd te krijgen en het werd ook al snel 0-1 voor de equipe van bondscoach Louis van Gaal. Het was Koopmeiners die met een lage schuiver de Welshe doelman Adam Davies – hij was in de rust zijn collega Danny Ward komen vervangen – kansloos liet. De assist was van debutant Schouten. Voor Koopmeiners betekende het in zijn zevende interland zijn eerste interlanddoelpunt.

Bondscoach Louis van Gaal met assistent-trainer Edgar Davids. Ⓒ Action Images via Reuters

Na die goal gebeurde er niet veel meer in Cardiff, waar Wales in aanvallend opzicht geen vuist meer wist te maken. Van Gaal bracht in de personen van Steven Bergwijn en Frenkie de Jong ook twee verse krachten in. Gakpo en Schouten moesten voor hen plaatsmaken. In de slotfase moest De Ligt nog gewisseld worden met een blessure, waardoor Bruno Martins Indi na vijf jaar absentie in Oranje zijn rentree in het nationale elftal maakte. De 35e interland voor de AZ-verdediger.

Wales-bondscoach Rob Page bracht voor het laatste kwartier nog blikvanger Gareth Bale in, tot groot enthousiasme van de thuisfans. Het werd in blessuretijd 1-1, toen Hateboer in de lucht werd geklopt door Norrington-Davies, maar uiteindelijk zorgde Weghorst er met de late winnende goal voor dat Van Gaal alsnog kon juichen in Cardiff. Hij kopte knap raak op een voorzet van Tyrell Malacia.