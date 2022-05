Amerikaans consortium sluit deal met Chelsea rond overname

Voetbal

Inter weer koploper na zege, Monaco is Marseille voorbij

Inter heeft aan kop van de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A in elk geval weer voor even afstand genomen van AC Milan. De titelverdediger won op eigen veld met moeite van Empoli, 4-2. Het verschil met de stadgenoot is nu weer een punt. In Frankrijk kroop AS Monaco voorbij Olympique Marseille naar...