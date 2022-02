Teambazen Wolff en Horner: ’Hoofdstuk Abu Dhabi is afgesloten’

Voor zolang het duurt, natuurlijk. Want Wolff erkent dat de rivaliteit erbij hoort. „Er staat veel op het spel, want het gaat om de wereldtitel in de Formule 1”, aldus de Oostenrijker op de eerste testdag in Barcelona. „Niemand wil een permanente controverse, maar het is tegelijkertijd ook iets dat je kan verwachten. Je doet er alles aan om het team te verdedigen. Ik weet niet of ik ervan heb genoten, maar het hoort ook bij mijn baan. Er is zoveel gesproken over Abu Dhabi. Op een gegeven moment wordt dat schadelijk voor alle betrokkenen. We hebben het hoofdstuk nu afgesloten.”

Collega Horner noemt de snelheden van de nieuwe Formule 1-auto’s overigens ’bemoedigend’. Hij wil het ook niet meer te veel hebben over de discussies rond de laatste race in Abu Dhabi, waar zijn kopman Max Verstappen de wereldtitel binnenhaalde.

„Misschien hebben we andere meningen, maar dat is nu achter de rug. We hebben vorig jaar een geweldige strijd gezien van de eerste tot aan de laatste race. Dat is enorm belangrijk geweest voor de stijging van de populariteit van de Formule 1. We staan nu door de grootste regelwijziging in pakweg veertig jaar voor een complete reset, met mogelijk andere teams die zich ook gaan melden in de strijd voorin.”