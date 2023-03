NBA-ster Ja Morant ontloopt megaschorsing wegens te weinig bewijs voor wapengebruik

Hij kwam eerder pas echt in de problemen, toen bleek dat hij op Instagram Live te zien was met het pistool. Maar de politie van Colorado maakte nu dus bekend dat het onvoldoende bewijs heeft tegen Morant.

De guard, enkele weken terug nog meespelend in de All Star-game, bood al eerder via een livestream op Instagram zijn verontschuldigingen aan en is door de leiding van de NBA-club ’in ieder geval twee wedstrijden geschorst’.

De lokale politie onderzoekt nu of de 23-jarige Morant de wapenwet heeft overtreden. Het is legaal in Colorado om met een wapen rond te lopen, buiten enkele uitzonderingen. Onder invloed van alcohol mag het bijvoorbeeld niet. Het incident gebeurde enkele uren nadat de Grizzlies met 137-97 verloren van de Denver Nuggets.

Na de gebeurtenis in de nachtclub heeft Morant gezegd dat hij ’volledig de schuld op zich neemt’ en dat hij ’hulp gaat zoeken’.