’NBA-ster Ja Morant riskeert schorsing van 50 wedstrijden na showen wapen op Instagram’

De guard, enkele weken terug nog meespelend in de All Star-game, bood al eerder via een livestream op Instagram zijn verontschuldigingen aan en is door de leiding van de NBA-club ’in ieder geval twee wedstrijden geschorst’.

De lokale politie onderzoekt nu of de 23-jarige Morant de wapenwet heeft overtreden. Het is legaal in Colorado om met een wapen rond te lopen, buiten enkele uitzonderingen. Onder invloed van alcohol mag het bijvoorbeeld niet. Het incident gebeurde enkele uren nadat de Grizzlies met 137-97 verloren van de Denver Nuggets.

Nam Morant wapen mee teamvliegtuig in?

Na de gebeurtenis in de nachtclub heeft Morant gezegd dat hij ’volledig de schuld op zich neemt’en dat hij ’hulp gaat zoeken’. Ook de NBA onderzoekt het incident en daar lijkt hij er ook niet best uit te gaan komen. Twee NBA-experts, Chris Haynes en Marc Stein, hebben in de podcast van TNT gezegd dat er onderzocht wordt of Morant zelf het wapen mee de club in had genomen. Of nog erger: dat hij het pistool via het teamvliegtuig had getransporteerd.

Dat zou hem automatisch 50 wedstrijden schorsing kosten, weten zij te vertellen. Dit zegt ook Shams Charania, NBA-expert van The Athletic. Morant zou dan niet alleen de play-offs van de Grizzlies missen, maar ook de start van het nieuwe seizoen.