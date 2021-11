Louis van Gaal baalt van beslissing kabinet: ’Van Mark Rutte mag je wat verwachten’

„Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal. Maar ik snap deze maatregelen niet als er weinig besmettingen zijn. Ik woon in Portugal en daar controleren ze in tegenstelling tot Nederland wel. Daar is 98 procent gevaccineerd en zitten de ziekenhuizenbedden niet vol. Het gaat ook om leiderschap. Mijnheer Rutte is hier toch de leider, daar mag je wat van verwachten.”

„Maar we moeten hier niet over politiek praten”, stelde Van Gaal. „We spelen hier eerst tegen Montenegro, dat is voor ons een belangrijke wedstrijd. Je kan er alles over vinden, maar het is een belangrijke wedstrijd. Elk land zou een hoog vaccinatiecijfer willen hebben, Portugal heeft dat bereikt. Ik woon in dat paradijs.”

De spelers zijn volgens Van Gaal inmiddels wel gewend aan voetballen zonder publiek. „Al kan je met de steun van het publiek altijd iets meer”, zei de bondscoach. „Maar voor de supporters is dit ook heel vervelend. Er is een grote kans dat het verbondenheid van het volk omhoog was geschoten bij succes. Dat gaat nu verloren, omdat het stadion leeg is. Zeg dat wij van Noorwegen winnen, dan zijn we gekwalificeerd. Dat mooie moment haal je weg uit het stadion, ook voor de spelers. Het is triest. Ja, ik vind het echt heel jammer.”

De KNVB liet eerder het volgende weten: „Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt.”

Davy Klaassen heeft er vertrouwen in dat Oranje de klus ook zonder het publiek kan klaren, al noemt de Ajacied het wel ’zonde’.

„We zijn het gewend. Het zal geen probleem worden, maar het is natuurlijk wel zonde. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het ook zonder de fans redden. Al kunnen supporters ons een extra boost geven.”