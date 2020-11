Trainingsbeest Pim Doesburg was bezeten van het keepersvak

Feyenoord-doelman Jerzy Dudek knuffelt met Pim Doesburg na de titel in 1999. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De op 77-jarige leeftijd overleden oud-doelman Pim Doesburg was een van de marathonmannen van het Nederlandse voetbal. Al in 1962 maakte Doesburg als 18-jarige zijn debuut voor Sparta in de Eredivisie, het begin van een indrukwekkende carrière, die hij in 1987 als 43-jarige afsloot bij PSV. In de tussentijd keepte hij 687 wedstrijden en daarmee heeft Doesburg een Eredivisie-record in handen. Daarna was hij ook nog twintig jaar keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal.