Brons van Thomas Krol wordt diskwalificatie

Terwijl Jutta Leerdam tot ieders surprise een gouden rit op het ijs neerlegt, moppert Thomas Krol nog over het onrecht dat hem is aangedaan. Hij voelt zich bestolen door de scheidsrechters. ,,Ik heb de beelden teruggezien van mijn. 100 meter. De tegenstander moet inhouden, of beter, die houdt in. Ik persoonlijk denk, dacht dat er ruimte is in een split second, maar je ziet hem inhouden. De vraag is of die ruimte er is, of dat hij moedwillig inhoudt of niet. Helaas heb je niet de beschikking over de juiste camerabeelden. Dat was al zo bij de teamsprint, met Canada dat gediskwalificeerd werd wegens verkeerd wisselen, en dat vind ik toch een minpunt voor de scheidsrechters. Het besluit is gebaseerd op een beeld.

,,Maar goed, ik denk dat er voldoende ruimte was. Alleen, je moet zoiets besluiten in een fractie waarbij de snelheid op 60 km/uur ligt. Ik hoor de uitslag te respecteren. Het is zuur en ik voel me ook een beetje bestolen. Ik rijd tegen iemand die elfde wordt, die totaal geen kans op het podium heeft, terwijl ik wel de tijd rijd voor een medaille. Dat is enorm balen.

,,Aan de andere kant: als ik een keer moet inhouden voor een ander, zoals op het EK voor Denis Yuskov, dan laten ze hem in het toernooi omdat ze hem niet durven te diskwalificeren. Het is niet consequent. Ik moet het verlies nemen en morgen voor goud gaan’’, verkondigt hij.

’Ik kijk liever naar mijn eigen rit’

Krol zegt niet uit evenwicht te zijn gebracht door de wereldtijd van Pavel Kulizhnikov, het sprintwonder uit Rusland. ,,Nee hoor, ik wist dat hij hiertoe in staat was. Het deed me helemaal niets. Wat me wel verbaast is dat hij dit niet eerder heeft gedaan. Ach, ik kijk liever naar mijn eigen rit. Die was niet zo goed als vorig jaar tijdens de World Cup-finales hier, maar mijn degelijke optreden vanvandaag biedt me veel mogelijkheden voor de 1500 meter. Ik kan nu moeilijk m’n schouders ophalen over wat me is overkomen en gewoon doorlopen, want het doet echt veel pijn zo een medaille kwijt te raken. Dit is geen clubwedstrijd waar je even uit wordt gehaald, maar een WK waarvoor je hard hebt moeten trainen. Ik heb meer kans op goud bij de 1500 meter, wat er vandaag absoluut niet inzat.’’