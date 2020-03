Nederlandse tennissers lopen finaleweek Davis Cup mis

In het duel tussen de beide kopmannen viel de beslissing. Alexander Bublik was tijdens de vierde partij te sterk voor Robin Haase: 7-6 (4), 6-1. Eerder op deze zaterdag had Haase samen met Jean-Julien Rojer het dubbelspel al verloren van Andrey Golubev en Alexander Nedovyesov: 6-3 6-3.

Fris

Bublik begon dus fris aan zijn twee enkelspelpartij, terwijl de 32-jarige Haase al het dubbelspel in de benen had zitten en daarbij een nederlaag had moeten slikken. Toch speelde de Nederlandse nummer 1 (ranking 169) in de eerste set goed tegen tien jaar jongere nummer 51 van de wereld. De strijd in de eerste set ging tot 6-6 gelijk op, waarbij Haase vier breakpoints kreeg en Bublik niet eentje.

Maar dat kleine overwicht betekende niks in de tiebreak, die de Kazach knap wist te winnen. Bij 5-4 in de tiebreak verloor Haase twee punten op de eigen opslag, door twee keer service-volleybal te spelen. Dat pakte niet goed uit: 7-6(4).

Bublik kreeg onmiskenbaar een opkikker door de winst en snelde via twee breaks naar een 4-0 voorsprong. Haase, die vorig jaar tijdens de finaleweek nog van Bublik had gewonnen, redde nog wel de eer door een game te winnen, maar kon zijn team dus niet redden. Nederland behoort eind november niet tot de achttien deelnemers aan de lucratieve finaleweek van de Davis Cup. Dat is zuur en duur, want voor de Nederlandse spelers en de bond had dat veel geld opgeleverd.