Teambazen ruziënd over straat in Formule 1

Renstallen moesten binnen 24 uur aangeven of ze die intentie hebben en kunnen later in het weekeinde een officieel protest indienen. Racing Point is het niet eens met de straf, terwijl Ferrari, McLaren, Renault en Williams juist vinden dat het roze team er te makkelijk van af is gekomen.

Racing Point kreeg vrijdag een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering vanwege het kopiëren van de brake ducts van de auto van topteam Mercedes van vorig jaar. Omdat het ging om een overtreding van het sportieve reglement, en niet het technische reglement, kwam Racing Point er op deze manier vanaf. Het mag de zogenaamde luchthappers ook blijven gebruiken dit seizoen.

Het zorgt ervoor dat teambazen lijnrecht tegenover elkaar staan. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer beet flink van zich af na de woorden van McLaren-CEO Zak Brown. Die zei: „Racing Point gaf eerder aan dat ze alleen maar hebben gekopieerd met behulp van fotografie. Uit de uitspraak van de wedstrijdleiding blijkt duidelijk dat dat bullshit is. Dus moet je alles aan die auto nu in twijfel trekken.”

Bullshit

Szafnauer reageerde als door een adder gebeten: „Voor Zak Brown is het bullshit, omdat hij geen technicus is. Hij heeft geen idee waar-ie het over heeft. Het verbaast me hoe weinig hij weet over de reglementen van de Formule 1.”

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, nam het op voor Racing Point. Dat is niet zo gek, want de Oostenrijker heeft nauwe banden met dat team en de onderdelen zelf ’ter beschikking gesteld’. „Het lastige is dat die onderdelen in 2019 niet op de lijst van vermelde onderdelen stonden en dat deze later toegevoegd werden aan deze lijst”, doelt Wolff op de brake ducts. Vanwege dat proces is Racing Point alsnog bestraft. Wolff: „De andere teams zijn van streek, omdat zij niet zo goed presteren als Racing Point.”

Wolff uitte op zijn beurt ook weer forse kritiek op andere teams. Vooralsnog is Mercedes het enige team dat weigert om de nieuwe Concorde Agreement in de Formule vanaf 2021, waarin alle commerciële voorwaarden zijn opgenomen, te tekenen. Volgens hem is zijn team de grote verliezer van de huidige opzet.

„Ferrari heeft nog altijd een zeer voordelige positie. Bij Red Bull wordt het verlies in balans gebracht door AlphaTauri. Wij zijn de gebeten hond. Ik denk dat Mercedes de afgelopen jaren bijgedragen heeft aan deze sport. We hebben, afgezien van onze status op de baan, ook de coureur die wereldwijd de meest interessante status heeft. We zijn in onderhandeling, maar we worden niet behandeld zoals dat had gemoeten. Er staan nog tal van zaken open als het gaat om juridische, commerciële en sportieve aspecten. Als we aan het vergaderen zijn, zijn een aantal teams luid en duidelijk aanwezig. Maar als ze vervolgens de media te woord staan, dan kruipen ze bij Liberty Media (eigenaar Formule 1, red.) in hun reet.”