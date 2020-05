Salomon Kalou: ’Niet bang om weer te beginnen’

Achter gesloten deuren gaan de nationale voetbalbonden, clubs en overheidsinstanties met elkaar in gesprek over een eventuele herstart van de competitie. In Nederland en Frankrijk is al besloten dat er niet meer gevoetbald gaat worden, maar in Engeland en Duitsland zijn ze nog altijd hard aan het werk om een scenario te creëren, waar het uitspelen van de competitie wel mogelijk is.

De vergadering van de Premier League van vrijdag leverde vooralsnog weinig op. Een definitief besluit over de hervatting van de Engelse competitie werd niet genomen.

Sergio Agüero - spits van Manchester City - gaf aan bang te zijn om weer te voetballen, ten tijde van de coronacrisis. „De meeste spelers zijn bang om nu al weer te beginnen. Zij hebben een gezin, met kinderen en soms zelfs baby’s”, aldus Agüero tegen El Chiringuito TV. In tegenstelling tot Kalou, die momenteel zijn brood verdiend in Duitsland bij Hertha BSC. „Ik ben niet bang om weer te beginnen, maar het zal wel een beetje ongemakkelijk worden”, zegt de oud-Feyenoorder tegen BBC Sport Africa.

De manier waarop er weer gevoetbald kan worden zit Kalou dwars. „Hoe gaan we in hemelsnaam weer voetballen zonder contact. Voetbal is een contactsport, elkaar aanraken is niet te voorkomen. Hoe kun je überhaupt een grote wedstrijd winnen, zonder bij elkaar in de buurt te komen. Ik ben benieuwd onder wat voor soort omstandigheden en regels wij moeten spelen als we weer mogen voetballen”, aldus Kalou, die benadrukt dat de gezondheid van de spelers voorop staat. „Alleen als het voor iedereen veilig is kan er in mijn ogen weer gespeeld worden.”

In eerste instantie zou de Bundesliga op 9 mei hervat worden. De startdatum werd echter uitgesteld. Op 6 mei valt bij de oosterburen het besluit of sport weer opgepakt kan worden.

De Duitse topcompetitie heeft nog negen speelronden te gaan. Bayern München is koploper, met een voorsprong van vier punten op eerste belager Borussia Dortmund. Hertha, waar ook Karim Rekik en Javairo Dilrosun onder contract staan, staat dertiende.