FC Emmen pakt in extremis nog punt tegen Go Ahead Eagles

Jay Idzes zette Go Ahead al in de 9e minuut op voorsprong. Emmen kreeg de bal niet uit het strafschopgebied en met een laag doeltreffend schot maakte de middenvelder gebruik van de rommelige situatie. De thuisploeg kwam 5 minuten voor rust op gelijke hoogte via een strafschop. Verdediger Jeroen Veldmate schoot vanaf 11 meter raak.

Clubtopscorer Bobby Adekanye leek Go Ahead na een uur spelen de overwinning te bezorgen. Finn Stokkers gaf laag voor en Adekanye schoot bij de eerste paal knap raak in de verre hoek. Het was zijn zesde competitiedoelpunt van dit seizoen. In de slotfase drong de thuisploeg nog aan en dat resulteerde in de vijfde Eredivisietreffer van Romeny van deze jaargang.