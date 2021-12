Antonio Conte staat voor flinke uitdaging bij Tottenham Hotspur: ’De club is afgegleden’

De Spurs staan op de negende plaats in de Premier League. De ploeg van Conte neemt het donderdagavond op tegen Brentford. De club uit Londen eindigde in 2016-2017 als tweede in de Premier League achter het Chelsea van Conte, maar zakte in de jaren daarna steeds verder weg op de ranglijst. Vorig seizoen kwam Tottenham niet verder dan de zevende plaats.

„Deze club is belangrijke spelers kwijtgeraakt”, aldus Conte, die een maand geleden de ontslagen Nuno opvolgde. „De spelers die bleven werden ouder en nu vindt een wisseling van generaties plaats. Tottenham betaalt daar de prijs voor. We maken een nieuwe start, we bouwen een nieuwe ploeg. We hebben wat tijd nodig, maar ik weet zeker dat er veel ruimte is voor verbetering. Ik ben heel enthousiast.”

Conte leidde Juventus tussen 2011 en 2014 naar drie landstitels op rij. Als bondscoach bereikte hij met Italië de kwartfinales van het EK 2016. Conte ging daarna aan de slag bij Chelsea, waarmee hij direct kampioen van Engeland werd en ook de FA Cup won. Afgelopen seizoen pakte Inter onder zijn leiding de landstitel in Italië.