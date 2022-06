Gunstige loting Tim van Rijthoven op Wimbledon

Delbonis is vooral een specialist op gravel. De Zuid-Amerikaan is de nummer 85 van de wereld en won nog nooit een wedstrijd op Wimbledon. Van Rijthoven staat twintig plekken lager genoteerd. De 25-jarige Nederlander won onlangs het ATP-toernooi van Rosmalen en is daarom met een wildcard welkom op het derde grandslam-toernooi van het seizoen.

Griekspoor

Tallon Griekspoor neemt het in de openingsronde op tegen de grillige Italiaan Fabio Fognini. Bij een zege wacht wellicht het Spaanse wonderkind Carlos Alcaraz (19). Alcaraz begint Wimbledon tegen Jan-Lennard Struff uit Duitsland.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp, als 21e geplaatst treft Feliciano Lopez. De inmiddels 40-jarige Spanjaard stond in het verleden drie keer in de kwartfinales op het heilige gras, maar de laatste tijd wint hij nauwelijks nog wedstrijden. Afgelopen week in Mallorca ging hij direct onderuit tegen Griekspoor.

Bekijk ook: Slechte generale Botic van de Zandschulp richting Wimbledon

Bekijk ook: Tallon Griekspoor niet naar halve finale Mallorca

Bij afwezigheid van de huidige nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, is titelverdediger Novak Djokovic als eerste geplaatst. De Serviër neemt het in de eerste ronde op tegen de 24-jarige Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon.

De Spanjaard Rafael Nadal, 22-voudig grandslamkampioen, treft in de eerste ronde de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Rus

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de enige Nederlandse deelneemster. Ze stuit in haar openingsronde op Catherine Harrison. De Amerikaanse is de nummer 264 van de wereld, een haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Rus (31) staat op de 86e plaats van de mondiale ranglijst en is daarom rechtstreeks toegelaten.

Swiatek

De nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, treft de Kroatische qualifier Jana Fett in de openingsronde. De Poolse won enkele weken geleden Roland Garros. Serena Williams neemt het bij haar rentree in het enkelspel op tegen Harmony Tan uit Frankrijk. De 40-jarige Amerikaanse doet met een wildcard mee aan het grandslamtoernooi dat ze zeven keer won. Williams maakte deze week op het gras in Eastbourne in het dubbelspel haar rentree na een jaar afwezigheid.

Serena Williams Ⓒ ANP/HH

Omdat de Russen en Wit-Russen niet mogen meedoen op Wimbledon hebben de ATP en WTA besloten dat er in Londen dit jaar niet om de punten wordt gestreden.

Wimbledon begint maandag.

Blessure Halep

Simona Halep heeft kort voor Wimbledon een blessure opgelopen. De voormalig nummer 1 van de wereld meldde zich vanwege nekklachten af voor het duel met Bianca Andreescu in de halve finales van het WTA-toernooi in Bad Homburg. De 30-jarige Roemeense, als vierde geplaatst, bleek vrijdag echter niet fit genoeg om aan te treden tegen Andreescu.

Bij de loting voor Wimbledon werd Halep in de eerste ronde gekoppeld aan Karolina Muchová uit Tsjechië. De Roemeense won het grandslamtoernooi op het Engelse gras in 2019. Een jaar eerder zegevierde ze op Roland Garros.