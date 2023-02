Sponsor Turks getint Fortuna staat plek op shirt af aan Giro555, betaald voetbal start ook actie

De voorzitter van Fortuna, Isitan Gün, is Turks. Ook heeft de nummer 11 van de Eredivisie met onder anderen Dogan Erdogan, Oguzhan Özyakup en Burak Yilmaz meerdere Turkse spelers in de selectie. „Door de nauwe banden met het getroffen gebied wil Fortuna graag iets betekenen”, aldus de club.

De naam van hoofdsponsor BetCity prijkt normaal op de voorkant van het shirt, maar het gokbedrijf staat nu zijn plek af.

De samenwerkende hulporganisaties zijn een nationale actie gestart en hebben Giro555 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Op woensdag 15 februari is een Nationale Actiedag voor de slachtoffers.

Ook Go Ahead Eagles vraagt aandacht voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. In een video vragen de voetballers van de nummer 12 van de Eredivisie om te doneren. Dat kan door te bieden op de wedstrijdshirts van de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag van donderdag, of direct te doneren aan Stichting Geef Aan Elkaar.

Betaald voetbal start actie voor Giro555 vanwege aardbevingen

De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de Azerion Vrouwen Eredivisie en de KNVB zijn in samenwerking met alle clubs en spelers een actie begonnen die oproept te doneren op Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarnaast wordt komende dagen in de drie competities een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers.

Op de boarding, op alle stadionschermen en via de stadionspeakers komt komend weekend een oproep om Giro555 te steunen. Ook verschijnt er een videoboodschap waarin spelers uit de drie competities een oproep doen richting fans.

Willem II in teken van Matchis

Willem II speelt vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht met de naam Matchis op de shirts. De Tilburgse club wil zo proberen donors te werven voor de stichting om patiënten te kunnen helpen die leukemie of een andere bloedaandoening hebben en een stamceltransplantatie moeten ondergaan.

De stichting Matchis is de laatste tijd veel in het nieuws. Thijs Slegers, persvoorlichter van PSV en voormalig journalist van Voetbal International en De Telegraaf, deelde vorige week mee dat hij niet meer geholpen kan worden. ,,Maar anderen misschien nog wel", stelde hij en hij riep iedereen op om zich als donor aan te melden.

Serge Rossmeisl, directeur van de belangenorganisatie FBO van alle profclubs, was een van de patiënten. In het voorjaar van 2022 werd voor hem een stamceldonor gevonden om acute leukemie te bestrijden. In het begin leek de behandeling aan te slaan. Maar eind oktober moest hij de strijd opgeven.

Door de behadeling kreeg Rossmeisl met zijn gezin nog negen maanden bonustijd. Daar zijn ze heel dankbaar voor. Zijn vrouw, kinderen en vrienden zitten in Tilburg op de tribune bij Willem II, de club waarvan hij een fervent supporter was. Er wordt gecollecteerd in het stadion. De shirts waarin Willem II speelt worden bij opbod verkocht.