Hein Otterspeer hoeft niet naar Calgary, Ronald Mulder maakt dankbaar gebruik van afmeldingen

En dus gaat Otterspeer samen met ploeggenoten als Kjeld Nuis en Femke Kok ’gewoon’ op trainingskamp naar het Italiaanse Collalbo. De positie van Patrick Roest en Jan Blokhuijsen op de 1500 meter was eveneens onzeker door hun matige prestaties op die afstand, maar net als Otterspeer hoeven zij niet naar Calgary. Roest en Blokhuijsen zetten hun trainingen voort in Nederland.

De KNSB gaat ervan uit dat deze beslissing niet ten koste zal gaan van een startplek op de Winterspelen van februari in Peking. Nederland mag maximaal slechts negen mannelijke en negen vrouwelijke rijders afvaardigen naar de Chinese hoofdstad, maar dan moet het wel het benodigde aantal punten halen in het wereldbekercircuit. Gaat dat in Calgary alsnog mis, dan gaat dat ten koste van een startplek.

Wedstrijdritme

Ook voor Ronald Mulder is er goed nieuws. De 35-jarige specialist op de 500 meter raakte geblesseerd aan zijn lies tijdens de NK Afstanden van eind oktober in Thialf, waardoor hij zich niet kon kwalificeren voor de World Cups in Polen, Noorwegen, Amerika en Canada. Doordat naast Otterspeer ook Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Merijn Scheperkamp de wereldbekerwedstrijden in Calgary overslaan, krijgt Mulder de kans om op het snelle Noord-Amerikaanse ijs alsnog wat wedstrijdritme op te doen op hoog niveau.

Voor Bart Hoolwerf wordt het erop of eronder in de Canadese stad. De 23-jarige rijder van Jumbo-Visma moet op de mass start bij de beste 24 World Cup-rijders eindigen om de belangrijke tweede startpositie voor Nederland op dit onderdeel veilig te stellen. Aangezien Hoolwerf momenteel op plek 24 staat, is het alle hens aan dek voor de Eemdijker.