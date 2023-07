KNVB haalt ’omstreden’ video Leeuwinnen offline

De traditionele ’Haka-dans’, er zijn er verschillende van in Nieuw-Zeeland, maar ook in Samoa, Fiji en Tonga, mag niet zomaar en door iedereen worden uitgevoerd. De ’Haka’ wordt onder andere gebruikt als krijgdans, maar ook voor begrafenissen en ter verwelkoming van toeristen.

Beroemd is de Haka-dans van de All Blacks, de Nieuw-Zeelandse rugbyers. Zij voeren voor iedere wedstrijd en op imponerende wijze de Ka Mate op. Maori Jay Laga’aia, een bekende Nieuw-Zeelandse acteur en zanger, sprak op zijn Instagram-account schande van de beelden: „Je komt naar ons huis en je hebt geen respect voor de cultuur. Ga terug naar jouw huis!”

Statement voetbalbond

De KNVB kwam na de felle kritiek van met name de inheemse bevolking met het volgende statement naar buiten, waarbij er volgens de bond sprake is van een misverstand: „Het fragment uit de video die online te zien was, is een onderdeel geweest van een training die het team had gedurende de voorbereiding in Nederland”, aldus de KNVB.

En: „Tijdens het fysieke deel van die training voerde het team een oefening uit die gericht was op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam. De oefening was op geen enkele manier gerelateerd aan de Haka of het nadoen ervan.”

Tekst gaat verder onder de video

Video verwijderd

Volgens de bond waren captain Spitse en routinier Van Dongen zich van geen kwaad bewust: „Er is vanuit het team dan ook nooit een intentie geweest om respectloos om te gaan met de culturele waarden van één de gastlanden van het WK. Het spijt ons als mensen dat anders hebben ervaren”, aldus de voetbalbond, die de video inmiddels ’uit respect’ heeft verwijderd.

Wellicht dat de KNVB zich wat beter had kunnen verdiepen in de traditionele waardes van Nieuw-Zeeland, het land waar de Oranje Leeuwinnen hun drie groepsduels afwerken. Daarmee had het Van Dongen en Spitse een blunder kunnen besparen.

Njord

Ver had de bond daarvoor niet hoeven zoeken: er bestaat een warme band tussen de Maori’s en de Koninklijke Studenten Roeivereniging ’Njord’. De Leidse studenten zijn de enige Europeanen die in Maori-kano’s, Waka’s geheten, mogen varen.

De innige band ontstond in 2010, nadat het Leids Museum en de studentenvereniging gingen samenwerken met de Nieuw-Zeelandse cultuurorganisatie Toi Maori Aotearoa. De studenten van Njord hebben in tegenstelling tot de Oranje Leeuwinnen officieel toestemming van de Maori om op speciale gelegenheden de Haka uit te voeren. Hiervoor hebben ze een speciale opleiding moeten volgen.

Bekijk hier de beelden van een delegatie van Njord die in 2016 de Haka uitvoert