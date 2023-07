KNVB haalt ’omstreden’ video Leeuwinnen offline

Kopieer naar clipboard

De KNVB heeft een video die op de social media-accounts van het Nederlands vrouwenvoetbalteam heeft gestaan „uit respect” offline gehaald. Op de beelden was te zien hoe speelsters op een trainingsveld een oefening deden die online wordt vergeleken met de befaamde haka. Deze rituele dans van de Nieuw-Zeelandse Maori mag in principe door iedereen uitgevoerd worden, als er maar respect en begrip is voor de betekenis erachter.