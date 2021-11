Premium Het beste van De Telegraaf

Begin van uniek raceseizoen in eigen land Parasnowboarders: ’Wat Bibian ons heeft geleerd, proberen over te dragen op nieuwe generatie’

Voor de Paralympische wintersporters Lisa Bunschoten en Chris Vos is het aftellen richting de Spelen in Peking begonnen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

LANDGRAAF - Voor de Paralympische wintersporters is het aftellen richting de Spelen in Peking ook begonnen. „Woensdag was het nog 100 dagen tot de start. Het gaat nu echt leven”, zegt Lisa Bunschoten vanuit Landgraaf, waar de parasnowboarders zich in SnowWorld voorbereiden op de eerste World Cup. Van een nooit eerder vertoond raceseizoen. „Met talrijke World Cups op het programma, een uitgesteld WK in januari en dán nog eens de Spelen. Dít is wat je wilt als sporter”, vult Chris Vos aan.