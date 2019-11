Opgestapte Slutsky blijft nog even in Arnhem

Begin december reist een groep kinderen van de Leonid Slutsky Academy uit Volgograd naar Nederland om wedstrijden af te werken tegen leeftijdsgenoten van Vitesse, Excelsior en De Graafschap. Dat bezoek wil Slutsky begeleiden. De 48-jarige Rus wist gisteravond overigens niet te vertellen wat er gaat met zijn assistenten Vasily en Alexy Berezutski en Oleg Yarovinskiy gaat gebeuren. „Ik heb het er nog niet met hen over gehad. Zij moeten zelf bepalen wat ze doen.”

Verder gaf Slutsky vrijdagavond na het verlies (3-2) tegen sc Heerenveen aan dat hij nog geen contact had opgenomen met clubeigenaar Valeri Oyf. „Maar mijn beslissing staat vast en is onomkeerbaar.”

Vitesse werd vrijdagavond overvallen door het besluit van Slutsky en kwam later met een summier persbericht, waarin de Gelderse club aangeeft zich te beraden op de ontstane situatie. Een voor de hand liggende optie is om Edward Sturing als interim-trainer aan te stellen. De clubman was dit al meerdere keren, onder andere na het ontslag van Henk Fraser twee seizoenen geleden.

