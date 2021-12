Seizoen voorbij voor Heracles-aanvaller Ismael Azzaoui na horrorblessure

De 23-jarige Belg raakte donderdagavond in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1) zwaar geblesseerd aan zijn rechterknie.

„Mijn seizoen is voorbij”, laat Azzaoui weten. „Het is moeilijk voor mij en mijn familie, maar we zullen dit overwinnen zoals we dat eerder hebben gedaan. Ik wil al mijn ploeggenoten, de fans en de club danken voor hun steun. Ik kom nog sterker terug.”